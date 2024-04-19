Жильцы не могли самостоятельно покинуть квартиры: женщина погибла во время пожара в многоквартирном доме в Шелехове

Крупный пожар произошел в пятиэтажном доме в Шелехове поздно вечером 18 апреля. О нем в МЧС сообщили очевидцы. Пламя, вырывавшееся из окон, было настолько сильным, что перекинулось на кровлю. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.