Жильцы не могли самостоятельно покинуть квартиры: женщина погибла во время пожара в многоквартирном доме в Шелехове

Крупный пожар произошел в пятиэтажном доме в Шелехове поздно вечером 18 апреля. О нем в МЧС сообщили очевидцы. Пламя, вырывавшееся из окон, было настолько сильным, что перекинулось на кровлю. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Двадцать пять человек смогли выбраться из дома самостоятельно. А двенадцать жильцов не могли покинуть квартиры из-за сильного задымления. Пожарные спасли их с помощью устройств защиты органов дыхания, — говорят в МЧС.
Уже в 23:53 пожар локализовали на площади 550 квадратных метров. А спустя 20 минут открытое горение потушено.
В квартире, где находился очаг страшного пожара, специалисты МЧС нашли погибшую женщину. Ее личность и социальное положение устанавливается. Дознаватели проводят проверку.