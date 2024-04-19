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Жильцы не могли самостоятельно покинуть квартиры: женщина погибла во время пожара в многоквартирном доме в Шелехове

Женщина погибла на пожаре в Шелехове.

Источник: МЧС РФ

Крупный пожар произошел в пятиэтажном доме в Шелехове поздно вечером 18 апреля. О нем в МЧС сообщили очевидцы. Пламя, вырывавшееся из окон, было настолько сильным, что перекинулось на кровлю. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Двадцать пять человек смогли выбраться из дома самостоятельно. А двенадцать жильцов не могли покинуть квартиры из-за сильного задымления. Пожарные спасли их с помощью устройств защиты органов дыхания, — говорят в МЧС.

Уже в 23:53 пожар локализовали на площади 550 квадратных метров. А спустя 20 минут открытое горение потушено.

В квартире, где находился очаг страшного пожара, специалисты МЧС нашли погибшую женщину. Ее личность и социальное положение устанавливается. Дознаватели проводят проверку.

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