Двое братчан и вихоревчанка перевели аферистам почти 800 тысяч рублей

Ещё два подобных эпизода были зарегистрированы в Центральном и Правобережном районах Братска. По такой же схеме 20-летний сотрудник маркетплейса лишился 115 тысяч рублей, а 57-летний слесарь обогатил аферистов почти на 50 тысяч. Стоит отметить, что в последнем случае злоумышленники сами оформили на имя мужчины кредит на 108 тысяч рублей. Об этом он узнал, когда стал обналичивать денежные средства для перевода на указанные счета.