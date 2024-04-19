Двое братчан и вихоревчанка перевели аферистам почти 800 тысяч рублей

В полицию обратилась 36-летняя сотрудница общеобразовательной организации. Было установлено, что в начале апреля ей позвонил лжеоператор сотовой связи, который сообщил о необходимости продления срока действия сим-карты. Женщина назвала незнакомцу код из СМС-сообщения, после чего её личный кабинет на портале государственных услуг оказался заблокирован.
А далее по известной схеме, чтобы «предотвратить» хищение денежных средств мошенниками, потерпевшая оформила кредит на 1 млн 200 тысяч рублей. Половину суммы перечислила на так называемый «безопасный» счёт, который принадлежал незнакомцу. После этого жительница Братского района поняла, что её обманули.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»).
Ещё два подобных эпизода были зарегистрированы в Центральном и Правобережном районах Братска. По такой же схеме 20-летний сотрудник маркетплейса лишился 115 тысяч рублей, а 57-летний слесарь обогатил аферистов почти на 50 тысяч. Стоит отметить, что в последнем случае злоумышленники сами оформили на имя мужчины кредит на 108 тысяч рублей. Об этом он узнал, когда стал обналичивать денежные средства для перевода на указанные счета.
Полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего и призывает граждан держать в тайне от третьих лиц свои персональные данные.
Если вам поступил подозрительный звонок от неизвестных, прервите разговор и сообщите об этом в дежурную часть МУ МВД России «Братское» по телефонам: