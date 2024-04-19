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В Новосибирске задержали со взрывчаткой подельника террориста «Крокуса» Мирзоева*

Мужчину задержали на работе в такси.

Источник: МК.RU Новосибирск

Пассажиров он возил в машине, где были спрятаны пояс шахида и взрывчатка. Об этом информирует Infopro54.

Силовики выяснили, что Далерджон Мирзоев* приехал в Новосибирск не один. Правоохранители проверили его окружение и вышли на шестерых человек, которые могут быть причастны к совершению террористического акта.

На одного из них — самого опасного — указывали все четверо террористов. Мужчина водил такси, его задержали во время работы. Издание сообщает, что при себе у него были «пояс шахида и какая-то взрывчатка».

Все шестеро подельников террористов «Крокуса» задержаны и отправлены в изолятор, возбуждено дело по статье «терроризм».

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что сотрудники полиции проверили документы у мигрантов в Октябрьском районе Новосибирска.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.