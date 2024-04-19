В Новосибирске арестовали имущество главы «Центра водных видов спорта»

Ранее на директора «Спортивной школы олимпийского резерва “Центр водных видов спорта” возбудили уголовное дело о получении взятки и растрате. По версии следователей, с сентября 2020 по ноябрь 2022 года он за счет бюджета города оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе. Однако бассейн по факту предоставлялся другой организации. Сумма ущерба составила более 6 млн рублей. Для его компенсации прокурор потребовал арестовать имущество обвиняемого.