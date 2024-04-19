Двух экс-полицейских из Иркутска обвинили в получении взяток на 2,2 млн рублей

По версии следствия, с 2017 по 2022 годы бывшие полицейские, действуя в составе организованной группы, на систематической основе получали деньги от представителей коммерческих организаций. Взятки они брали за беспрепятственный проезд большегрузов с древесиной через стационарный пост ДПС.