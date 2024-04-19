Двух экс-полицейских из Иркутска обвинили в получении взяток на 2,2 млн рублей

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников отдельного батальона ДПС из Иркутска. Злоумышленникам предъявили обвинение в получении взяток на 2,2 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
По версии следствия, с 2017 по 2022 годы бывшие полицейские, действуя в составе организованной группы, на систематической основе получали деньги от представителей коммерческих организаций. Взятки они брали за беспрепятственный проезд большегрузов с древесиной через стационарный пост ДПС.
Обвинение экс-полицейским предъявлено по п. «а» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ. Также фигурантами уголовного дела стали представители коммерческих организаций. Они обвиняются в получении взяток по ч. 3 ст. 291, ч. 5 ст. 291, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.
Уголовное дело направили в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.