Боец ВС РФ сообщил об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ на берегу Днепра

По его словам, полк ежедневно отражает атаки противника на линии соприкосновения протяженностью более 20 км по берегу Днепра. «Обстановка у нас напряженная. В любое время с противоположной стороны запускают беспилотные летательные аппараты на нашем направлении, снаряженные боеприпасами. И по всему берегу, где мой батальон стоит, стоит противовоздушная оборона, то есть посты воздушного наблюдения, где применяется оружие против этих беспилотников», — сказал командир батальона.