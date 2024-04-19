Боец ВС РФ сообщил об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ на берегу Днепра

«После неудачной попытки противника атаковать наши позиции на берегу Днепра получили координаты взлета их дрона, тем самым было выявлено место нахождения операторов дронов ВСУ. Беглым минометным огнем блиндаж с живой силой противника был полностью уничтожен, что подтверждено разведывательным БПЛА наших войск», — рассказал офицер.
По его словам, полк ежедневно отражает атаки противника на линии соприкосновения протяженностью более 20 км по берегу Днепра. «Обстановка у нас напряженная. В любое время с противоположной стороны запускают беспилотные летательные аппараты на нашем направлении, снаряженные боеприпасами. И по всему берегу, где мой батальон стоит, стоит противовоздушная оборона, то есть посты воздушного наблюдения, где применяется оружие против этих беспилотников», — сказал командир батальона.
Он отметил, что речь идет не только об украинских БПЛА, но и диверсионно-разведывательных группах противника, который пытаются высадиться на левый берег Днепра, контролируемый российскими военными. Такие попытки пресекаются, диверсантов уничтожают минометным огнем.
О действия украинских дронов рассказал командир отделения БПЛА 97-го полка с позывным Бадык. «Чаще всего прилетают в ясную погоду, когда нет дождя, тумана, и стараются заходить от солнца, чтобы было сложнее обнаружить», — отметил он.