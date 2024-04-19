На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ

«Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 47 беспилотных летательных аппаратов. Поражены 27 наблюдательных пунктов, три склада боеприпасов и материально-технического имущества», — сказал Кодрян.
Он добавил, что на херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» за прошедшие сутки вели оборону левого берега Днепра, поражали живую силу, технику и пункты временной дислокации противника на правом берегу реки Днепр. Кроме того, они уничтожали ударные и разведывательные беспилотники противника, вели контрбатарейную борьбу для пресечения артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам левобережья Днепра.
Кодрян напомнил, что за прошедшие сутки на херсонском направлении ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Работино в Запорожской области, Змеёвка, Никольского и Ивановки в Херсонской области, а в районе Вербового отразили контратаку. ВСУ при этом потеряли до 50 солдат, два автомобиля и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Ранее в МО РФ сообщили, что всего за сутки в ходе СВО был сбит 251 украинский дрон.