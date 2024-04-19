На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ

Кодрян напомнил, что за прошедшие сутки на херсонском направлении ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Работино в Запорожской области, Змеёвка, Никольского и Ивановки в Херсонской области, а в районе Вербового отразили контратаку. ВСУ при этом потеряли до 50 солдат, два автомобиля и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.