Полицейские из Иркутской области поймали в Новосибирске серийного мошенника

Полицейские из Приангарья совместно с коллегами из Новосибирской области задержали предполагаемого преступника. Мужчина не стал отрицать свою вину и сознался в содеянном. Во время обысков у него изъяли компьютеры, планшет, мобильные телефоны, а также более 200 тысяч рублей в разных валютах.