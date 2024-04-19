Полицейские из Иркутской области поймали в Новосибирске серийного мошенника

Сотрудники полиции из Иркутской области во время служебной командировки в Новосибирске задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств. Ущерб от противоправных действий, предварительно, составил около 250 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Как выяснили оперативники, 34-летний житель Новосибирска оказывал услуги по редактированию интернет-сайта одной из микрофинансовых организаций. Таким образом он получил доступ к клиентской базе, а затем оформил порядка 20 займов на других людей. Деньги при этом злоумышленник забрал себе.
Полицейские из Приангарья совместно с коллегами из Новосибирской области задержали предполагаемого преступника. Мужчина не стал отрицать свою вину и сознался в содеянном. Во время обысков у него изъяли компьютеры, планшет, мобильные телефоны, а также более 200 тысяч рублей в разных валютах.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.