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Что известно об ударе Израиля по Ирану

Утром 19 апреля телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Спустя некоторое время агентство Fars проинформировало, что в провинции Исфахан в Иране произошли взрывы.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основную информацию об ударе.

Что произошло

  • Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Источник ABC не уточнил, были ли целями еврейского государства объекты в Сирии и Ираке.
  • Агентство Fars сообщило о трех взрывах, которые произошли недалеко от военной базы на северо-западе провинции Исфахан.
  • Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль не будет атаковать ядерные объекты в Иране.
  • По меньшей мере восемь рейсов, находящихся в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса на фоне сообщений о возможном ударе.
  • Иран приостановил полеты над некоторыми городами.
  • Агентство IRNA сообщило о работе сил ПВО в нескольких иранских провинциях.
  • В аэропорту Тегерана отменили международные рейсы до 10:00 мск.

Заявления в связи с ударом

  • Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24−48 часов, сообщило агентство Bloomberg.
  • Телеканал Fox News со ссылкой на источник заявил, что удар еврейского государства был нанесен в ответ на атаку Ирана 13 апреля.
  • Агентство Tasnim, ссылаясь на источники, заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности.
  • США не принимали участия в атаке Израиля на Иран, но были предупреждены о ней, сообщил NBC.
  • Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США не поддержали ответную атаку еврейского государства.

  • По ифнормации Tasnim, ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано.

  • Иранское телевидение сообщило о трех сбитых силами ПВО дронах в небе над Исфаханом.