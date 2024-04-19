Что известно об ударе Израиля по Ирану

ТАСС собрал основную информацию об ударе.
Что произошло
- Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Источник ABC не уточнил, были ли целями еврейского государства объекты в Сирии и Ираке.
- Агентство Fars сообщило о трех взрывах, которые произошли недалеко от военной базы на северо-западе провинции Исфахан.
- Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль не будет атаковать ядерные объекты в Иране.
- По меньшей мере восемь рейсов, находящихся в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса на фоне сообщений о возможном ударе.
- Иран приостановил полеты над некоторыми городами.
- Агентство IRNA сообщило о работе сил ПВО в нескольких иранских провинциях.
- В аэропорту Тегерана отменили международные рейсы до 10:00 мск.
Заявления в связи с ударом
- Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24−48 часов, сообщило агентство Bloomberg.
- Телеканал Fox News со ссылкой на источник заявил, что удар еврейского государства был нанесен в ответ на атаку Ирана 13 апреля.
- Агентство Tasnim, ссылаясь на источники, заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности.
- США не принимали участия в атаке Израиля на Иран, но были предупреждены о ней, сообщил NBC.
- Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США не поддержали ответную атаку еврейского государства.
По ифнормации Tasnim, ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано.
Иранское телевидение сообщило о трех сбитых силами ПВО дронах в небе над Исфаханом.