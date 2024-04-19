Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гаишник избил женщину на глазах у ребенка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля, ФедералПресс. В соцсетях распространяется видео, на котором сотрудник ГИБДД пытается вытащить женщину из дома, применяет к ней силу и повышает голос. За кадром — дочь женщины, которая рыдает и просит отпустить ее мать. Силовые структуры прокомментировали произошедшее.

Источник: ГУ МВД

«В Арсеньеве 18 апреля возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Приморью.

Следователи установили, что события, снятые на видео и попавшие в Сеть, произошли еще в январе 2024 года в Арсеньеве. Женщина управляла автомобилем в состоянии опьянения, а инспектор проник в ее дом под предлогом выполнения должностных обязанностей.

«Находясь в ее жилище, совершили в отношении нее действия явно несоразмерные степени ее общественной опасности», — отметили в СУ СК России по Приморскому краю.

На видео, которое снимала дочь пострадавшей, сотрудник ГИБДД применят силу к женщине: тащит ее из дома, пинает ногами, когда она сидит на полу, кричит на женщину и ее дочь, а коллегам по телефону говорит, что в отношении него применили силу. Кроме того, женщина на видео жалуется, что гаишник разбил ей нос.

В полиции добавили, что на мужа пострадавшей завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Когда инспекторы ГИБДД остановили машину, за рулем была женщина, а в салоне сидел ее муж. Он начал драку с полицейскими, а женщина убежала в свой дом, пишет PrimaMedia.

Ранее сообщалось о том, что сотрудник полиции сбил ребенка во дворе дома в Хабаровске. Вместо того чтобы вызвать врачей, он стал требовать деньги на ремонт машины с матери мальчика, а также попросил коллег изъять флешку с записью домовой камеры, на которой зафиксирован момент наезда.