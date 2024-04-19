Гаишник избил женщину на глазах у ребенка в Приморье

На видео, которое снимала дочь пострадавшей, сотрудник ГИБДД применят силу к женщине: тащит ее из дома, пинает ногами, когда она сидит на полу, кричит на женщину и ее дочь, а коллегам по телефону говорит, что в отношении него применили силу. Кроме того, женщина на видео жалуется, что гаишник разбил ей нос.