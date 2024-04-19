Гаишник избил женщину на глазах у ребенка в Приморье

«В Арсеньеве 18 апреля возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Приморью.
Следователи установили, что события, снятые на видео и попавшие в Сеть, произошли еще в январе 2024 года в Арсеньеве. Женщина управляла автомобилем в состоянии опьянения, а инспектор проник в ее дом под предлогом выполнения должностных обязанностей.
«Находясь в ее жилище, совершили в отношении нее действия явно несоразмерные степени ее общественной опасности», — отметили в СУ СК России по Приморскому краю.
На видео, которое снимала дочь пострадавшей, сотрудник ГИБДД применят силу к женщине: тащит ее из дома, пинает ногами, когда она сидит на полу, кричит на женщину и ее дочь, а коллегам по телефону говорит, что в отношении него применили силу. Кроме того, женщина на видео жалуется, что гаишник разбил ей нос.
В полиции добавили, что на мужа пострадавшей завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Когда инспекторы ГИБДД остановили машину, за рулем была женщина, а в салоне сидел ее муж. Он начал драку с полицейскими, а женщина убежала в свой дом, пишет PrimaMedia.
Ранее сообщалось о том, что сотрудник полиции сбил ребенка во дворе дома в Хабаровске. Вместо того чтобы вызвать врачей, он стал требовать деньги на ремонт машины с матери мальчика, а также попросил коллег изъять флешку с записью домовой камеры, на которой зафиксирован момент наезда.