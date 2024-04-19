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Аферисты забрали у хабаровских супругов 8 млн, чтобы те «не попали в долги»

Супруги из пригорода Хабаровска стали жертвой мошенников, которые убедили их отдать 8 миллионов рублей, чтобы не попасть в долги.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Ранее 59-летняя жительница Березовки, которая работает в одном из городских вузов, получила звонок от мошенников. Те настаивали, что неизвестные хотят взять кредит от её имени и совершили для этого все приготовления. Чтобы не попасть в долговую кабалу, женщине посоветовали оформить реальные кредиты, обналичить сбережения и перевести на «безопасный счёт», что она в итоге и сделала.

Следующей жертвой злоумышленников стал 64-летний супруг хабаровчанки, работающий в сфере здравоохранения. Ему позвонили с сообщением об утечке данных и необходимости срочно отменить заявку на кредит — якобы тоже путём перевода на безопасный счёт. Мужчина испугался и выполнил все инструкции аферистов.

Всего супруги перевели лже-банкирам 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.