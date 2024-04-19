Аферисты забрали у хабаровских супругов 8 млн, чтобы те «не попали в долги»

Ранее 59-летняя жительница Березовки, которая работает в одном из городских вузов, получила звонок от мошенников. Те настаивали, что неизвестные хотят взять кредит от её имени и совершили для этого все приготовления. Чтобы не попасть в долговую кабалу, женщине посоветовали оформить реальные кредиты, обналичить сбережения и перевести на «безопасный счёт», что она в итоге и сделала.