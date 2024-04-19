Женщина без водительских прав попала в смертельное ДТП в Иркутской области

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло ночью на автодороге Иркутск — Оса — Усть-Уда 17 апреля. Об этом сообщают в Госавтоинспекции по Приангарью.
— Предварительно известно, что 34-летняя женщина ехала на автомобиле Toyota Camry из поселка Бильчир. В какой-то момент она не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся, — говорят в ГИБДД.
В результате аварии 37-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сидении, скончалась до приезда бригады врачей, а водитель и двое пассажиров получили травмы.
В полиции выяснили, что женщина не имела водительских прав. Кроме того, все участники ДТП не были пристегнуты. Причины и условия происходящего устанавливаются.