«Убью»: в Чулыме бывший дворник напал с ножом на фармацевта из-за увольнения

В Чулыме Новосибирской области 44-летний местный житель напал с ножом на сотрудницу аптеки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 19 апреля.
Мужчина ранее был трудоустроен дворником в местной аптеке, однако по какой-то причине его уволили. Поэтому он, будучи подшофе, решил пойти на бывшее место работы и высказать недовольство.
Придя туда, сибиряк первым же делом достал нож и напал на работающего там фармацевта. Женщина стала убегать от него, но мужчина последовал за ней, выкрикивая угрозы: «Убью!», «Зарежу!». Тогда сотрудница выбежала на улицу через запасную дверь. Там он ее догнал и стал наносить удары ножом в область жизненно-важных органов и головы.
К счастью, фармацевту удалось выжить. Она оказала ему сопротивление и позвала на помощь. Прохожие скрутили бывшего дворника.
«Прокурор Чулымского района Алексей Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — поделились в прокуратуре.
Вину мужчина признал частично. Его уголовным делом будет заниматься Чулымский районный суд.
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Иван Быкадоров