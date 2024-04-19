«Убью»: в Чулыме бывший дворник напал с ножом на фармацевта из-за увольнения

Придя туда, сибиряк первым же делом достал нож и напал на работающего там фармацевта. Женщина стала убегать от него, но мужчина последовал за ней, выкрикивая угрозы: «Убью!», «Зарежу!». Тогда сотрудница выбежала на улицу через запасную дверь. Там он ее догнал и стал наносить удары ножом в область жизненно-важных органов и головы.