В Красноярске на улице 60 лет Октября нашли тело мужчины

Публикуем приметы погибшего: рост 165−175 сантиметров, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы. Он был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие брюки и черные ботинки, темно-синюю кепку с надписью Nike белого цвета, имел темную сумку через плечо, прямоугольные часы в корпусе желтого цвета на левой руке. Документов и телефона у мужчины при себе не было.