В Красноярске на улице 60 лет Октября нашли тело мужчины

Волонтеры «Поиска пропавших детей имени Оксаны Василишиной» просят жителей Красноярска помочь в опознании погибшего мужчины. Его тело нашли вечером 15 апреля у дома на 60 лет Октября, 43. В полиции уточнили, что внешних признаков криминала нет — горожанину стало плохо на улице.
Публикуем приметы погибшего: рост 165−175 сантиметров, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы. Он был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие брюки и черные ботинки, темно-синюю кепку с надписью Nike белого цвета, имел темную сумку через плечо, прямоугольные часы в корпусе желтого цвета на левой руке. Документов и телефона у мужчины при себе не было.
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