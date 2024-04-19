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В Красноярске на улице 60 лет Октября нашли тело мужчины

Красноярцев просят помочь в опознании погибшего мужчины.

Источник: Соцсети

Волонтеры «Поиска пропавших детей имени Оксаны Василишиной» просят жителей Красноярска помочь в опознании погибшего мужчины. Его тело нашли вечером 15 апреля у дома на 60 лет Октября, 43. В полиции уточнили, что внешних признаков криминала нет — горожанину стало плохо на улице.

Публикуем приметы погибшего: рост 165−175 сантиметров, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы. Он был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие брюки и черные ботинки, темно-синюю кепку с надписью Nike белого цвета, имел темную сумку через плечо, прямоугольные часы в корпусе желтого цвета на левой руке. Документов и телефона у мужчины при себе не было.

Если вы узнали погибшего, то позвоните по телефонам: 8 (391) 233−47−35 (дежурная часть), 8−950−99−66−066 (волонтеры).