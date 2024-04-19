Паводки в цифрах: сколько средств уже выплачено пострадавшим

Правительство проводит соответствующую работу по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, напомнили в пресс-службе премьера.
Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 16 343 заявки.
«По состоянию на 19 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 6787 семей на сумму около 2,4 млрд тенге. Объем компенсаций за понесенный материальный ущерб достиг 565,7 млн тенге. Эта мера поддержки затронула 1377 семей».
На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовали 3053 жилых дома, по 1807 объектам проведена оценка.
206 семей уже получили выплаты на ремонт на сумму более 254 млн тенге.
Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства.