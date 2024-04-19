В Березовском попрощаются с отцом-одиночкой, погибшим в ДНР

В городе Березовский Свердловской области 19 апреля пройдет церемония прощания с 37-летним местным жителем Антоном Ивановым. Мужчина погиб в бою 17 марта 2024 года недалеко от села Бердычи Ясиноватского района Донецкой Народной Республики.
В Березовский Антон переехал в 2011 году, он работал в такси.
«В 2015 году Антон Александрович создал свою семью. В браке родились замечательные дети — дочь Виктория и сын Егор. После ухода из жизни супруги окружил детей заботой и теплом, с любовью оберегал, старался уделить побольше внимания, дать все самое лучшее, — рассказал на своей странице в “ВК” глава Березовского Евгений Писцов. — Приношу глубокие соболезнования родным и близким Антона Александровича! Вечная память герою!».
Траурный митинг пройдет в 10 утра на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. Захоронят погибшего военнослужащего в почетном секторе Северного кладбища.