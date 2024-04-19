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В Березовском попрощаются с отцом-одиночкой, погибшим в ДНР

Антона Иванова захоронят в почетном секторе Северного кладбища.

В городе Березовский Свердловской области 19 апреля пройдет церемония прощания с 37-летним местным жителем Антоном Ивановым. Мужчина погиб в бою 17 марта 2024 года недалеко от села Бердычи Ясиноватского района Донецкой Народной Республики.

В Березовский Антон переехал в 2011 году, он работал в такси.

«В 2015 году Антон Александрович создал свою семью. В браке родились замечательные дети — дочь Виктория и сын Егор. После ухода из жизни супруги окружил детей заботой и теплом, с любовью оберегал, старался уделить побольше внимания, дать все самое лучшее, — рассказал на своей странице в “ВК” глава Березовского Евгений Писцов. — Приношу глубокие соболезнования родным и близким Антона Александровича! Вечная память герою!».

Траурный митинг пройдет в 10 утра на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. Захоронят погибшего военнослужащего в почетном секторе Северного кладбища.