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Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Польша подняла в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации РФ.

Источник: AP 2023

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в социальной сети X (ранее Twitter).

ВС Польши неоднократно принимали эту меру в последние недели. 24 марта оперативное командование польской армии сообщило о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной рано утром того же дня. По его версии, объект влетел в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд. В своем заявлении командование утверждает, что речь идет о российской крылатой ракете. Никаких доказательств представлено не было.