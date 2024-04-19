Обвинение во взятке сняли с главы Урика в Иркутском районе

Напомним, что новость о задержании и аресте главы Уриковского муниципального образования Андрея Побережного прогремела на всю Иркутскую область летом 2023 года. По версии следствия, в 2022 году чиновник, зная, что администрацией Урика планируется проведение электронного аукциона на приобретение и монтаж оборудования для детских игровых площадок, убедил генерального директора организации принять участие в аукционе с незаконным завышением стоимости на 15% с последующей передачей ему 419 тысяч рублей.