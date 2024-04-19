Обвинение во взятке сняли с главы Урика в Иркутском районе

Обвинение в получении взятки в крупном размере сняли с главы Уриковского муниципального образования Иркутского района Андрея Побережного. Об этом в своем тг-канале сообщил журналист Павел Степанов (18+). Он также подчеркнул, что уголовное дело пока не прекращено, пишет ИА IrkutskMedia.
«Уголовное дело объединили в одно производство по судебному делу, и сейчас в нем остается пункт, который касается строительства домов для детей-сирот», — уточнил Степанов.
Напомним, что новость о задержании и аресте главы Уриковского муниципального образования Андрея Побережного прогремела на всю Иркутскую область летом 2023 года. По версии следствия, в 2022 году чиновник, зная, что администрацией Урика планируется проведение электронного аукциона на приобретение и монтаж оборудования для детских игровых площадок, убедил генерального директора организации принять участие в аукционе с незаконным завышением стоимости на 15% с последующей передачей ему 419 тысяч рублей.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Чиновника заключили под стражу, а позже изменили меру пресечения на домашний арест.