Воронежцы рассказали о первой апрельской грозе и небывалых молниях

Напомним, что МЧС сообщило о желтом уровне погодной опасности — его в регионе объявили из-за усиления ветра. Сегодня его скорость будет достигать 20 метров в секунду, в субботу он немного утихнет (до 14 м/с), а в воскресенье лучше и вовсе не выходить из дома, чтобы не «прилетело» — порывы будут достигать 26 м/с. Стоит ли напоминать, что при таком ветре костры разводить не стоит, даже если душа нестерпимо требует шашлыков. Это не только колоссальная опасность, но и внушительный штраф.