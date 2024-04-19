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Воронежцы рассказали о первой апрельской грозе и небывалых молниях

Все привыкли, что первые грозы обычно мы наблюдаем в последний месяц весны, но на смену «первым майским грозам», в связи с аномальным преждевременным потеплением, пришли апрельские. Этой ночью жители Воронежской области уже имели возможность полюбоваться таким светопредставлением.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 82% 760 мм рт. ст. +15°

О первой апрельской грозе рассказали жители Графского, Новой Усмани и Семилук. Гром и молния наблюдались и в Воронеже накануне вечером, 18 апреля.

Одна из жительниц города сообщила, что таких молний отродясь не видела.

Впрочем, данное природное явление затронуло не все районы города. Природные катаклизмы на этом не завершились. Со слов жителей Богучарского района, у них вчера прошел град. Фото и видео увиденного жители региона охотно делятся в социальных сетях.

Напомним, что МЧС сообщило о желтом уровне погодной опасности — его в регионе объявили из-за усиления ветра. Сегодня его скорость будет достигать 20 метров в секунду, в субботу он немного утихнет (до 14 м/с), а в воскресенье лучше и вовсе не выходить из дома, чтобы не «прилетело» — порывы будут достигать 26 м/с. Стоит ли напоминать, что при таком ветре костры разводить не стоит, даже если душа нестерпимо требует шашлыков. Это не только колоссальная опасность, но и внушительный штраф.