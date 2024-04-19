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На СВО погиб 46-летний боец Вячеслав Яшкин из Пермского края

Прощание с ним пройдёт 19 апреля.

Боец Вячеслав Яшкин из Пермского края погиб на СВО в возрасте 46-ти лет, сообщает администрация Соликамского городского округа.

Мужчина родился в июне 1977 года. Вячеслав окончил соликамскую школу № 16 и отучился в технологическом колледже города. Позже боец трудился на предприятиях округа.

Прощание с ним пройдёт 19 апреля в 10 часов утра в ДК «Прикамье».

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о гвардии сержанте Александре Микове из Чердынского округа. Мужчина погиб при выполнении боевой задачи на специальной военной операции.