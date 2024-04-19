Задержан заместитель гендиректора «Алматы Су»

«Департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ “Алматы Су”. Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок. Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр».