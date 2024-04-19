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Задержан заместитель гендиректора «Алматы Су»

Задержаны заместитель гендиректора «Алматы Су» и руководитель управления предпринимательства Кызылординской области, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействия коррупции.

Источник: its-kz.kz

В ведомстве сообщили, что Антикоррупционной службой продолжается работа по защите бизнеса и устранению системных барьеров.

В рамках проекта «Бизнеске жол» с начала текущего года разрешено 43 проблемных кейса, защищены права 5 тыс. предпринимателей. Кроме того, на особом контроле Агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер.

«Департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ “Алматы Су”. Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок. Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр».

рассказали в Антикоре.

В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Следствие по указанным делам продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.