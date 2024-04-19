В Башкирии прекращены поиски пропавшего школьника на самокате

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, мальчика нашли, с ним все в порядке.
Информагентству собственный источник в экстренных службах пояснил, что подросток решил переночевать у друга, а родных и близких не предупредил об этом. Сегодня он самостоятельно вернулся домой.
Как информировал «Башинформ», в Уфе продолжаются поиски пропавших без вести подростков. Ранее в управлении гражданской защиты города сообщили об итогах 20-го дня поисков Дамира Адигамова и Павла Паличева. Спасатели УГЗ и аварийно-спасательной службы на плавсредствах обследовали 52 км акватории и береговой линии реки Белой.