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В Башкирии прекращены поиски пропавшего школьника на самокате

В Башкирии завершились поиски пропавшего школьника, который 18 апреля поехал кататься на самокате и домой не вернулся.

Источник: группа «ДПСО „БаРС“ (БашРегионСпас)», Vk

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, мальчика нашли, с ним все в порядке.

Информагентству собственный источник в экстренных службах пояснил, что подросток решил переночевать у друга, а родных и близких не предупредил об этом. Сегодня он самостоятельно вернулся домой.

Как информировал «Башинформ», в Уфе продолжаются поиски пропавших без вести подростков. Ранее в управлении гражданской защиты города сообщили об итогах 20-го дня поисков Дамира Адигамова и Павла Паличева. Спасатели УГЗ и аварийно-спасательной службы на плавсредствах обследовали 52 км акватории и береговой линии реки Белой.