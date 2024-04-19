В Башкирии за сутки поступило 9 сообщений о подтоплениях территорий

Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:
— на реке Белая в деревне Верхнебиккузино Кугарчинского района, динамика уровня воды за сутки +57 см, текущий уровень 251 см, выход реки на пойму 500 см;
— на реке Нура в городе Белорецк, динамика уровня воды за сутки +57 см, текущий уровень 242 см, река вышла на пойму, но до неблагоприятного уровня остается ещё больше полуметра;
— на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района, динамика уровня воды за сутки +42 см, текущий уровень 272 см, выход реки на пойму 447 см;
— на реке Белая в селе Ломовка Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 242 см, выход реки на пойму 260 см;
— на реке Белая в селе Тирлян Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 256 см, выход реки на пойму 359 см;
В Уфе на реке Белой возле Монумента Дружбы за сутки вода поднялась на 5 см, текущий уровень 594 см, выход на пойму на уровне 600 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши, уровень воды за сутки воднялся на 8 см, текущий уровень 528 см, выход реки на пойму 830 см.
На контроле остаются 30 ситуаций в 16 муниципальных районах. Из них 28 случаев подтопления автодорог, 7 случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи, связанные с подтоплениями 107 придомовых участков и 930 садовых участков.