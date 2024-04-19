В Башкирии за сутки поступило 9 сообщений о подтоплениях территорий

В Уфе на реке Белой возле Монумента Дружбы за сутки вода поднялась на 5 см, текущий уровень 594 см, выход на пойму на уровне 600 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши, уровень воды за сутки воднялся на 8 см, текущий уровень 528 см, выход реки на пойму 830 см.