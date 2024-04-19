В Джизакской области водитель насмерть сбил двух школьников. Видео

По данным УБДД областного УВД, авария произошла 15 апреля в Галляаральском районе. Водитель из Бахмальского района, двигаясь на большой скорости, потерял управление и сбил двух учеников 5-го и 7-го классов, которые шли в школу.
В результате ДТП дети погибли. Автомобиль также насмерть сбил на обочине крупный рогатый скот.
Отмечается, что за 2023 год водителю данного автомобиля были выписаны 11 штрафов за превышение скоростного режима.
В настоящее время по данному факту возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса. Ведется следствие.