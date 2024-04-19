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В Джизакской области водитель насмерть сбил двух школьников. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Джизакской области водитель автомобиля Gentra, превысив скорость, насмерть сбил двух школьников. Правоохранители также выяснили, что у него накопилось больше десятка штрафов за нарушение ПДД, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным УБДД областного УВД, авария произошла 15 апреля в Галляаральском районе. Водитель из Бахмальского района, двигаясь на большой скорости, потерял управление и сбил двух учеников 5-го и 7-го классов, которые шли в школу.

В результате ДТП дети погибли. Автомобиль также насмерть сбил на обочине крупный рогатый скот.

Отмечается, что за 2023 год водителю данного автомобиля были выписаны 11 штрафов за превышение скоростного режима.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса. Ведется следствие.