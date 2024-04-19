Под Бугульмой в результате жуткого ДТП погибли три человека

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Лада Калины» выехал на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате происшествия оба водителя, а также пассажир «Гранты» погибли на месте. Еще один человек, находившийся в салоне «Калины», получил различные травмы.