Под Бугульмой в результате жуткого ДТП погибли три человека. Авария произошла на 290-м километре автодороги Казань — Оренбург 19 апреля в 4:30.
По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Лада Калины» выехал на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате происшествия оба водителя, а также пассажир «Гранты» погибли на месте. Еще один человек, находившийся в салоне «Калины», получил различные травмы.
Обстоятельства и виновника ДТП установят сотрудники полиции.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане в результате ДТП водитель вылетел из салона машины.