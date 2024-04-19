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Под Бугульмой в результате жуткого ДТП погибли три человека

Столкнулись «Калина» и «Гранта».

Источник: Комсомольская правда

Под Бугульмой в результате жуткого ДТП погибли три человека. Авария произошла на 290-м километре автодороги Казань — Оренбург 19 апреля в 4:30.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Лада Калины» выехал на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате происшествия оба водителя, а также пассажир «Гранты» погибли на месте. Еще один человек, находившийся в салоне «Калины», получил различные травмы.

Обстоятельства и виновника ДТП установят сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в результате ДТП водитель вылетел из салона машины.