В Пермском крае будут судить депутата за растрату 650 тысяч рублей на отдых

Депутат в Пермском крае предстанет перед судом за растрату 650 тысяч рублей на отдых, сообщает региональное СУ СКР.
Как рассказывает ведомство, обвиняемым в деле о растрате стал депутат Думы Лысьвенского городского округа, который также занимал должность директора МУП.
По данным следствия, в 2018—2021 годах мужчина заключал договоры коллективного добровольного медицинского страхования. Он нарушил интересы возглавляемого предприятия, чтобы обеспечить себя и свою семью туристическими путёвками. «Из корыстных целей о заключении указанных договоров обвиняемый не уведомлял подчинённых сотрудников, а последние, в свою очередь, не воспользовались предусмотренными ими правами и за медицинской помощью не обратились», — отмечает СУ СКР Прикамья.
Страховые суммы депутат тратил на оплату отдыха. Общая сумма растраченных денег составила более 650 тысяч рублей. Уголовное дело будет направлено в суд.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о начальнике Частинской станции по борьбе с болезнями животных. Мужчина незаконно начислял зарплату своей супруге, которая также работала в учреждении. Суд признал мужчину виновным в растрате.