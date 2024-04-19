В Пермском крае будут судить депутата за растрату 650 тысяч рублей на отдых

По данным следствия, в 2018—2021 годах мужчина заключал договоры коллективного добровольного медицинского страхования. Он нарушил интересы возглавляемого предприятия, чтобы обеспечить себя и свою семью туристическими путёвками. «Из корыстных целей о заключении указанных договоров обвиняемый не уведомлял подчинённых сотрудников, а последние, в свою очередь, не воспользовались предусмотренными ими правами и за медицинской помощью не обратились», — отмечает СУ СКР Прикамья.