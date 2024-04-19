Появились кадры падения самолета Ту-22М3 в Ставрополье

Как уточнили в Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел катастрофу, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. На его борту находились четыре человека, всем удалось катапультироваться. Трех членов экипажа спасли, еще одного ищут.