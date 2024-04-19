Появились кадры падения самолета Ту-22М3 в Ставрополье

На видеоролике отчетливо видно, что воздушное судно в момент падения горит.
Как уточнили в Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел катастрофу, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. На его борту находились четыре человека, всем удалось катапультироваться. Трех членов экипажа спасли, еще одного ищут.
Причиной крушения воздушного судна в военном ведомстве назвали техническую неисправность.
Как ранее сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ЧП произошло в поле на территории Красногвардейского округа. На земле разрушений нет.