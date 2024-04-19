Стали известны личности погибших и выживших в ДТП на выезде из Уфы

«За рулем “ВАЗ-2115” находился Ильфат Ф., 2002 года рождения. На пассажирских местах были Владимир К. и Владислав Б, их возраст уточняется. Личности двух погибших девушек пока не установлены. В больницу № 22 доставили 21-летнюю Регину Я. из Ишимбая — она в тяжелом состоянии в реанимации и 21-летнего Алексея А. — его сразу увезли на операцию, был в сознании», — рассказал предварительные данные собеседник «Башинформа».