Стали известны личности погибших и выживших в ДТП на выезде из Уфы

«За рулем “ВАЗ-2115” находился Ильфат Ф., 2002 года рождения. На пассажирских местах были Владимир К. и Владислав Б, их возраст уточняется. Личности двух погибших девушек пока не установлены. В больницу № 22 доставили 21-летнюю Регину Я. из Ишимбая — она в тяжелом состоянии в реанимации и 21-летнего Алексея А. — его сразу увезли на операцию, был в сознании», — рассказал предварительные данные собеседник «Башинформа».
Как прокомментировали информагентству в пресс-службе минздрава РБ, 21-летняя пациентка в крайне тяжелом состоянии находится в нейрореанимации, второй 21-летний пострадавший — стабильный в отделении нейрохирургии.
Между тем следственное управление ходатайствует о передаче из органов МВД материалов по факту смертельного ДТП. Как информировал «Башинформ», по предварительным данным, утром 19 апреля 2024 года на 1 км автодороги Р-240 водитель за рулем «ВАЗ-2115» допустил столкновение с поливомоечным автомобилем марки «КамАЗ». В ДТП водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля скончались на месте, еще двое человек были госпитализированы.
По предварительным данным ГИБДД по РБ, водитель «ВАЗ-2115» при выезде из города совершил столкновение с попутным «КамАЗом», который совершал разворот. Известно, что легковой автомобиль снят с регистрационного учёта.
«По данному факту следственным отделом по Кировскому району Уфы СУ СК России по РБ принято решение ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По данным телеграм-канала «Честный репортаж», по неподтвержденной информации, водитель отечественной легковушки мог находиться в состоянии опьянения. Сообщается, что пока тела всех погибших остаются на месте аварии.