Первые лесные пожары зафиксированы в Челябинской области

Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств.
«Все пожары потушены в первые стуки», — прокомментировали в ГУ лесами.
Напомним, губернатор Алексей Текслер подписал постановление об установлении пожароопасного сезона с 5 апреля.
«В предстоящие выходные дни ожидаются аномально жаркая погода и сильный ветер на фоне отсутствия осадков. Мы напоминаем о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу, а так же при проведении работ на приусадебных участках. Сегодня достаточно малейшего источника огня для возникновения очень серьезных последствий», — сказал врио начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.