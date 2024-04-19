Первые лесные пожары зафиксированы в Челябинской области

«В предстоящие выходные дни ожидаются аномально жаркая погода и сильный ветер на фоне отсутствия осадков. Мы напоминаем о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу, а так же при проведении работ на приусадебных участках. Сегодня достаточно малейшего источника огня для возникновения очень серьезных последствий», — сказал врио начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.