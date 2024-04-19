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Первые лесные пожары зафиксированы в Челябинской области

Первые лесные пожары зафиксированы в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: телеграм-канал

Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств.

«Все пожары потушены в первые стуки», — прокомментировали в ГУ лесами.

Напомним, губернатор Алексей Текслер подписал постановление об установлении пожароопасного сезона с 5 апреля.

«В предстоящие выходные дни ожидаются аномально жаркая погода и сильный ветер на фоне отсутствия осадков. Мы напоминаем о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу, а так же при проведении работ на приусадебных участках. Сегодня достаточно малейшего источника огня для возникновения очень серьезных последствий», — сказал врио начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

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