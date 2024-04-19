Пермяк избил знакомого и сбросил его с восьмого этажа

По подозрению в убийстве задержан пермяк 1994 года рождения. Между двумя мужчинами, которые вместе распивали алкогольные напитки, произошла ссора.
Во время конфликта один из мужчин избил второго, а после столкнул его с балкона. Упав с восьмого этажа, потерпевший 1992 года рождения, скончался на месте происшествия от сочетанной травмы головы и грудной клетки.
В следственном комитете возбуждено уголовное дело «Убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.