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Пермяк избил знакомого и сбросил его с восьмого этажа

В ночь с 13 на 14 апреля 2024 года с балкона восьмого этажа дома по улице Карпинского упал мужчина. Он погиб на месте происшествия. Выяснилось, что с высоты его сбросили.

По подозрению в убийстве задержан пермяк 1994 года рождения. Между двумя мужчинами, которые вместе распивали алкогольные напитки, произошла ссора.

Во время конфликта один из мужчин избил второго, а после столкнул его с балкона. Упав с восьмого этажа, потерпевший 1992 года рождения, скончался на месте происшествия от сочетанной травмы головы и грудной клетки.

В следственном комитете возбуждено уголовное дело «Убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК