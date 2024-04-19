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В Астане на миллионы тенге оштрафовали торговцев насваем

По информации пресс-службы столичного акимата Астаны, городские власти активно борются с распространением вейпов и насвая. Полиция в сотрудничестве с районными акиматами проводит тщательные проверки торговых точек, направленные на выявление и пресечение нелегальной торговли этими товарами, сообщает El.kz.

Источник: Акимат Астаны

На данный момент проверено более 900 торговых точек. В районе Байконыр были осмотрены 219 предприятий, и в результате этих рейдов на семь торговых точек наложены штрафы на общую сумму 92 300 тенге каждый.

В районе Есиль выявлено 23 факта продажи некурительных табачных изделий, включая 19 случаев продажи насвая и шесть инцидентов продажи вейпов несовершеннолетним. Нарушителям также были выписаны штрафы.

Следствие охватило и район Сарыарка, где было проверено свыше 300 объектов. Обнаружено более 60 нарушений, изъято около 30 кг насвая, а сумма наложенных штрафов превысила четыре миллиона тенге.

Дополнительно, в районе Алматы рейды выявили 57 нарушений, включая продажу насвая и потребление кальяна в общественных местах. Некоторые заведения были оштрафованы за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 года.

Власти подчеркивают, что продолжат мониторинг и пресечение нелегальной деятельности в сфере торговли табачными изделиями. Напоминается, что за распространение ложной информации о деятельности предприятий предусмотрена уголовная ответственность.