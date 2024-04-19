Правоохранители Джизака разыскивают гражданина Китая, подозреваемого в нарушении закона

Сообщается, что он проживал в общежитии компании Feston в махалле «Ардахшон» Шараф-Рашидовского района.
Разыскиваемый подозревается в уклонении от уплаты налогов или сборов в особо крупном размере и нарушении правил торговли товарами или оказания услуг.
Всех, кто владеет информацией об этом человеке, просят сообщать в МВД или по телефонам:
+998 72−342−12−02;
+998 72−342−10−68;
+998 72−226−03−02;
+998 93- 290−02−30.
Гражданину, предоставившему информацию, гарантируют сохранность его личности в тайне и денежное вознаграждение.