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Правоохранители Джизака разыскивают гражданина Китая, подозреваемого в нарушении закона

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. УВД Джизакской области объявило в розыск гражданина Китая Бин Чэнь Линя, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сообщается, что он проживал в общежитии компании Feston в махалле «Ардахшон» Шараф-Рашидовского района.

Разыскиваемый подозревается в уклонении от уплаты налогов или сборов в особо крупном размере и нарушении правил торговли товарами или оказания услуг.

Всех, кто владеет информацией об этом человеке, просят сообщать в МВД или по телефонам:

+998 72−342−12−02;

+998 72−342−10−68;

+998 72−226−03−02;

+998 93- 290−02−30.

Гражданину, предоставившему информацию, гарантируют сохранность его личности в тайне и денежное вознаграждение.