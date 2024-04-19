Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощные грозы накрыли город Саров в Нижегородской области 19 апреля

Ранее синоптики предупреждали о 9-балльном шторме.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 88% 760 мм рт. ст. +15°

Мощные грозы и молнии накрыли город Саров в Нижегородской области в ночь на 19 апреля. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

Ранее синоптики предупредили о 9-балльном шторме, который накроет Москву и ряд других субъектов страны. При этом неблагоприятное погодное явление в Нижегородской области не прогнозировалось.

Напомним, что сегодня в столице Приволжья ожидается потепление до +23 градусов. В областном центре вечером ожидается дождь.

Ранее мы писали, что пристрой дома рухнул из-за паводка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.