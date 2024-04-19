Мощные грозы накрыли город Саров в Нижегородской области 19 апреля

Мощные грозы и молнии накрыли город Саров в Нижегородской области в ночь на 19 апреля. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
Ранее синоптики предупредили о 9-балльном шторме, который накроет Москву и ряд других субъектов страны. При этом неблагоприятное погодное явление в Нижегородской области не прогнозировалось.
Напомним, что сегодня в столице Приволжья ожидается потепление до +23 градусов. В областном центре вечером ожидается дождь.
Ранее мы писали, что пристрой дома рухнул из-за паводка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.