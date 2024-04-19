В школах и детсадах Воронежа оборудуют 17 укрытий

На заседании Совета Воронежской горДумы перед парламентариями с докладом выступила вице-мэр по социальной политике Любовь Кулакова. Мэрия представила депутатам план мероприятий по изменению типа объектов защитных сооружений гражданской обороны из «убежищ» в «укрытия».
Все этапы прописаны в утвержденной мэром дорожной карте. Так, по каждому из объектов необходимо предварительно получить технико-экономическое заключение.
Все 17 образовательных учреждений города, имеющие защитные сооружения, предварительно заключили контракты с организациями, проводящими экспертизы. 15 из них уже имеют необходимые документы, в двух детских садах- № 59 и № 109 — работы продолжаются. Согласно контрактам, экспертизы завершатся 28 апреля и 16 мая. На эту работу бюджет направляет больше 3 миллионов рублей.
Любовь Кулакова доложила, что ремонта одного убежища составляет в среднем 11 миллионов рублей, в то время как ремонт укрытия — в два раза дешевле, 5 миллионов. Из полученных администрацией Воронежа технико-экономических заключений следует, что переведение «убежищ» в «укрытия» есть, экономически целесообразно.
После прохождения экспертиз документы последовательно направят в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа город Воронеж», в ГУ МЧС по Воронежской области и в главное управление МЧС по России. В мэрии посчитали, что бумаги будут готовы ко второй половине мая.
В ходе обсуждения доклада депутат Константин Ашифин поинтересовался возможностью ускорения процесса, поскольку прокуратура уже начала проверки по защитным сооружениям, а документы подготовят лишь в мае.
Любовь Кулакова заверила парламентария, что экспертизы проводятся по плану, а прокуратурой договорились в ходе встречи.
Дальнейшее решение зависит от федеральных властей. На уровне города подготовка «укрытий» осуществима. По оценкам, на это потребуется чуть больше 60 миллионов рублей.
Елена Федяшева.