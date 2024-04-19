В школах и детсадах Воронежа оборудуют 17 укрытий

Любовь Кулакова доложила, что ремонта одного убежища составляет в среднем 11 миллионов рублей, в то время как ремонт укрытия — в два раза дешевле, 5 миллионов. Из полученных администрацией Воронежа технико-экономических заключений следует, что переведение «убежищ» в «укрытия» есть, экономически целесообразно.