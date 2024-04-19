Волгоградец облил соседку по даче бензином и поджег

Покушение на убийство с особой жестокостью произошло 18 апреля на улице Первой в одном из дачных обществ Волгограда. Пьяный 57-летний житель Тракторозаводского района облил 46-летнюю соседку по СНТ легко воспламеняющейся жидкостью и поджег. На волгоградца завели уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, дачники давно не ладили. Да так сильно, что напившийся мужчина плеснул на свою соседку бензин и чиркнул зажигалкой. Женщина получила обширные ожоги.
Все это случилось на глазах других дачников, те вызвали скорую. Пострадавшую спасают врачи ожогового центра больницы № 25.
Поджигателя сразу задержали. Следователи назначили ряд экспертиз.