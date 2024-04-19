В Хабаровске ожидают подъем Амура до неблагоприятного уровня

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил склад городского резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В нем хранятся оборудование и вещи, которые будут использовать в случае возникновения паводка. В том числе, тепловые пушки, электрогенераторы, помпы и насосы для откачки воды, кровати, обогреватели и другие вещи, которые могут понадобиться людям в пунктах временного размещения при ликвидации последствий наводнения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Часть оборудования уже прошла испытание большой водой. В 2013 и в 2019 годах инвентарь использовали во время подтопления города. С каждым годом склад укомплектовывается новыми приспособлениями. С помощью этого оборудования можно отвести воду с территории и просушить затопленные подвалы в кратчайшие сроки.
«Мы ежегодно проверяем склад городского ГО и ЧС, где находится все необходимое оборудование на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Эта техника необходима для спасения жизни людей, а также имущества граждан. На постоянной основе сюда закупается новое оборудование. Примерная стоимость всей техники — 40 миллионов рублей. Мы продолжим работу в этом направлении, чтобы эффективно защитить хабаровчан в случае паводка», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
После обхода складских помещений спасатели обратились к мэру с просьбой закупить небольшую крановую установку, с помощью которой они смогут оперативно разместить мобильные спасательные пункты на пляжах. Кроме того, есть потребность в приобретении катера на воздушной подушке для проведения спасательных работ.
«Мы рассмотрим этот вопрос. Обсудим параметры и эффективность этой техники. Профильной структуре необходимо подготовить предложение по поводу нового оборудования», — заключил Сергей Кравчук.