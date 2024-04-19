В Хабаровске ожидают подъем Амура до неблагоприятного уровня

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил склад городского резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В нем хранятся оборудование и вещи, которые будут использовать в случае возникновения паводка. В том числе, тепловые пушки, электрогенераторы, помпы и насосы для откачки воды, кровати, обогреватели и другие вещи, которые могут понадобиться людям в пунктах временного размещения при ликвидации последствий наводнения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.