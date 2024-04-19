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Горевшая во Владивостоке гостиница «Каштан» оказалась незаконной

Возбудили уголовное дело.

Источник: МЧС РФ

Утром 19 апреля во Владивостоке загорелась гостиница «Каштан», которая оказалась незаконно оформленной как жилой дом, сообщили в Telegram-каналах краевой прокуратуры и ГУ МЧС России по Приморью.

Пожарные прибыли уже через 4 минуты. К этому моменту горели крыша и 2-этаж гостиницы на площади около 100 кв. метров. Благодаря действиям сотрудников МЧС удалось не допустить перехода огня на соседний жилой дом.

К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока организовала проверку, получив от МЧС оперативную информацию, что здание было зарегистрировано как жилой дом и не состоит в реестре гостиниц.

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, из горящего здания эвакуировали 20 человек. Следователи осмотрели место происшествия.

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