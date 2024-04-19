В Самарской области опасного пациента принудительно отправили на лечение

В городе Октябрьск Самарской области местного жителя принудительно отправили на лечение. У горожанина обнаружили опасное заболевание.
По информации ГУФССП России по Самарской области, сотрудники ведомства выяснили, что горожанин намерено уклонялся от лечения. Тогда суд вынес решение о принудительной госпитализации, в отношении мужчины возбуждено соответствующее исполнительное производство.
Судебные приставы установили местонахождение нарушителя. Больного туберкулезом мужчину задержали и доставили в Сызранский противотуберкулезный диспансер, где он проходит курс лечения.