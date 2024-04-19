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В Самарской области опасного пациента принудительно отправили на лечение

Житель Самарской области доставлен в противотуберкулезный диспансер.

Источник: Комсомольская правда

В городе Октябрьск Самарской области местного жителя принудительно отправили на лечение. У горожанина обнаружили опасное заболевание.

По информации ГУФССП России по Самарской области, сотрудники ведомства выяснили, что горожанин намерено уклонялся от лечения. Тогда суд вынес решение о принудительной госпитализации, в отношении мужчины возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Судебные приставы установили местонахождение нарушителя. Больного туберкулезом мужчину задержали и доставили в Сызранский противотуберкулезный диспансер, где он проходит курс лечения.

медицина