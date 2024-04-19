Под Воронежем суд не позволил взыскать долг с семьи погибшего на СВО

В Воронежской области семью погибшего бойца СВО освободили от выплаты долга, который образовался до его мобилизации, сообщили в облсуде.
В 2020-м Острогожский райсуда постановил взыскать с мужчины задолженность по кредитному договору банка. В декабре 2022-го ушедший на СВО в рамках мобилизации житель Острогожского района погиб при выполнении боевых задач. В декабре 2023-го судебный пристав-исполнитель обратился в Острогожский райсуд с заявлением о прекращении исполнительного производства по взысканию долга с погибшего, и в январе 2024-го суд его удовлетворил.
Но с этим решением не согласился кредитор и подал частную жалобу, в которой настаивал, что ответственность по долгам погибшего должны нести его наследники. В конечном итоге, судебная коллегия по гражданским делам Воронежского облсуда подтвердила правильность прекращения долговых обязательств погибшего участника СВО, напомнив кредитору положения закона № 377-ФЗ от 7 октября 2022-го, которым предусмотрено прекращение долговых обязательств погибшего участника СВО по кредитному договору, заключенному им до дня мобилизации.