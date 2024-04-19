Под Воронежем суд не позволил взыскать долг с семьи погибшего на СВО

В 2020-м Острогожский райсуда постановил взыскать с мужчины задолженность по кредитному договору банка. В декабре 2022-го ушедший на СВО в рамках мобилизации житель Острогожского района погиб при выполнении боевых задач. В декабре 2023-го судебный пристав-исполнитель обратился в Острогожский райсуд с заявлением о прекращении исполнительного производства по взысканию долга с погибшего, и в январе 2024-го суд его удовлетворил.