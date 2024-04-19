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Из-за паводка в популярном нацпарке Южного Урала закрыли два моста

В связи с резким повышением температуры уровень воды в реке Большая Тесьма, протекающей около территории нацпарка «Таганай», продолжает расти. По этой причине там временно закрыли подвесные переправы на Верхней и Нижней тропах.

Источник: пресс-служба национального парка «Таганай»

Сотрудники национального парка попросили путешественников передвигаться через Железный мост.

— Мы следим за ситуацией, и как только она нормализуется, обязательно об этом оповестим, — добавили в пресс-службе «Таганая».

А в начале апреля разлившаяся река Большая Караганка затопила территорию историко-археологического музея-заповедника «Аркаим» в Челябинской области. От паводка пострадали постройки торговых рядов в нижнем туристическом лагере.

Жертвами весеннего паводка оказались многие жители юга Челябинской области, в чьи дома проникла вода. Супруга главы региона Ирина Текслер отправилась в сёла Фершампенуаз и Париж, а также город Южноуральск, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. Вместе с ней к пострадавшим отправились две машины с гуманитарной помощью.