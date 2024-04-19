Из-за паводка в популярном нацпарке Южного Урала закрыли два моста

Жертвами весеннего паводка оказались многие жители юга Челябинской области, в чьи дома проникла вода. Супруга главы региона Ирина Текслер отправилась в сёла Фершампенуаз и Париж, а также город Южноуральск, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. Вместе с ней к пострадавшим отправились две машины с гуманитарной помощью.