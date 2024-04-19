Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух мигрантов в Красноярском крае лишат российского гражданства за тяжкие преступления

После заключения мужчины обязаны покинуть территорию РФ.

Источник: Наш Красноярский край

В свое время мужчины приобрели статус граждан РФ в соответствии с законом. Но впоследствии преступили его и теперь отбывают каждый свое наказание.

Один из преступников — уроженец Кыргызской Республики. Он родился в 1996 году, российский паспорт получил в 2011-м. А спустя восемь лет был осужден за совершение преступления против общественной безопасности. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Второй мужчина — гражданин Таджикистана 1986 года рождения, он получил паспорт РФ в 2018 году, а в 2020-м его приговорили к пяти годам колонии. На счету мигранта несколько преступных эпизодов по статьям 191.1 (хищение или вымогательство оружия) и 226.1 УК РФ (контрабанда).

— В настоящее время полицейскими организована работа по изъятию паспортов граждан Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Когда срок заключения закончится, каждый из преступников будет обязан покинуть территорию России.