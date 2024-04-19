Двух мигрантов в Красноярском крае лишат российского гражданства за тяжкие преступления

В свое время мужчины приобрели статус граждан РФ в соответствии с законом. Но впоследствии преступили его и теперь отбывают каждый свое наказание.
Один из преступников — уроженец Кыргызской Республики. Он родился в 1996 году, российский паспорт получил в 2011-м. А спустя восемь лет был осужден за совершение преступления против общественной безопасности. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Второй мужчина — гражданин Таджикистана 1986 года рождения, он получил паспорт РФ в 2018 году, а в 2020-м его приговорили к пяти годам колонии. На счету мигранта несколько преступных эпизодов по статьям 191.1 (хищение или вымогательство оружия) и 226.1 УК РФ (контрабанда).
— В настоящее время полицейскими организована работа по изъятию паспортов граждан Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Когда срок заключения закончится, каждый из преступников будет обязан покинуть территорию России.