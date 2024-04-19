В Норильске полицейские разыскивают пропавшую группу подростков с гитарой

В полицию Норильска 17 и 18 апреля обратились родители подростков. Они сообщили, что их дети, двое мальчиков 14 и 15 лет и одна 15-летняя девочка, под разными предлогами ушли из дома. По данным МВД, ранее мальчики уже сбегали. Полицейские отмечают, что все семьи благополучные.