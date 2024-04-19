В Норильске полицейские разыскивают пропавшую группу подростков с гитарой

В Норильске полицейские разыскивают четверых пропавших подростков. По данным МВД, дети дружат между собой и сейчас могут находиться вместе.
В полицию Норильска 17 и 18 апреля обратились родители подростков. Они сообщили, что их дети, двое мальчиков 14 и 15 лет и одна 15-летняя девочка, под разными предлогами ушли из дома. По данным МВД, ранее мальчики уже сбегали. Полицейские отмечают, что все семьи благополучные.
Также 17 апреля в полицию поступило заявление о пропаже ещё одного 14-летнего подростка. Уже неделю его местонахождение неизвестно. Ранее парень неоднократно сбегал из дома. При себе имеет гитару.
Фотографии и приметы пропавших подростков:
1. На вид 15−16 лет, рост 180 см, короткие темно-русые волосы, глаза карие, спортивное телосложение, носит серьгу в левом ухе в виде чёрного кольца с крестом. Был одет в короткую куртку темно-синего цвета без капюшона, джинсы темно-серого цвета, высокие кроссовки бежевого цвета, чёрную шапку, при себе имел большую сумку и телефон.
2. На вид 19−20 лет, рост 180−190 см, выбритые волосы, карие глаза, худой. Был одет в чёрный длинный пуховик, чёрные джинсы, чёрные кроссовки, чёрную шапку без надписей, при себе имел сотовый телефон.
3. На вид 16−17 лет, рост 165 см, длинные волосы каштанового цвета, глаза карие, спортивного телосложения. Была одета в короткую куртку светло-зеленого цвета, черные джинсы, высокие кроссовки черно-красного цвета, черную шапку, при себе имела телефон.
4. На вид 14 лет, рост около 165 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в красную шапку, короткую куртку песочного цвета, серые брюки, ботинки жёлтого цвета. При себе имел гитару.
В поисках подростков участвуют полицейские, группы волонтёров и жители Норильска. Если вы видели этих подростков, то сообщите об этом по номерам: «102», «112»,