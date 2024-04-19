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На Дону простились с погибшим после ранения на СВО майором Фетисовым

Его похоронили с воинскими почестями.

На Дону простились с погибшим после ранения на СВО майором ВС РФ Ильёй Фетисовым. Об этом сообщает газета «Придонье».

Илья Фетисов занимал должность начальника штаба-заместителя командира батальона. Ему было 33 года. Уроженец станицы Новоцимлянской (Цимлянский район) служил на Дальнем Востоке, а также был в командировках в Сирии и Ливии. Он занимался подготовкой бойцов к спецоперации: обучил более семи тыс. мобилизованных.

Находясь в зоне СВО, отправился на боевое задание. 13 марта 2024 года был тяжело ранен: получил минно-взрывное ранение головы. После почти месяц находился на лечении в Санкт-Петербурге, но медикам не удалось его спасти. 14 апреля Илья Дмитриевич скончался.

Герой СВО посмертно удостоен боевых наград: медали «Участник СВО», медали Суворова и ордена Мужества. Его похоронили 18 апреля с воинскими почестями.

А ранее мы рассказывали о герое СВО, который пожертвовал собой ради спасения товарищей.