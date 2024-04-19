На Дону простились с погибшим после ранения на СВО майором Фетисовым

Илья Фетисов занимал должность начальника штаба-заместителя командира батальона. Ему было 33 года. Уроженец станицы Новоцимлянской (Цимлянский район) служил на Дальнем Востоке, а также был в командировках в Сирии и Ливии. Он занимался подготовкой бойцов к спецоперации: обучил более семи тыс. мобилизованных.