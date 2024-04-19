В Омске девушка выжила после столкновения с поездом

В Омске на железнодорожной станции Карбышево-1 произошёл несчастный случай. 19-летнюю девушку увезли в больницу с многочисленными ушибами. Она попала под поезд.
В телеграм-канале транспортной полиции Сибири сообщили, что омичка не обратила внимание на приближающийся состав, когда переходила железную дорогу. Увидев её, машинист электропоезда применил экстренное торможение, но происшествия избежать не удалось.
В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказывали об инциденте на борту самолёта. Транспортные полицейские привлекли к ответственности 29-летнюю девушку за курение в туалете лайнера.