Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске девушка выжила после столкновения с поездом

Она не увидела приближающийся состав.

Источник: Om1.ru

В Омске на железнодорожной станции Карбышево-1 произошёл несчастный случай. 19-летнюю девушку увезли в больницу с многочисленными ушибами. Она попала под поезд.

В телеграм-канале транспортной полиции Сибири сообщили, что омичка не обратила внимание на приближающийся состав, когда переходила железную дорогу. Увидев её, машинист электропоезда применил экстренное торможение, но происшествия избежать не удалось.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали об инциденте на борту самолёта. Транспортные полицейские привлекли к ответственности 29-летнюю девушку за курение в туалете лайнера.