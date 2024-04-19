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Пожар под Армавиром уничтожил 1 гектар леса

18 апреля около 16:00 в окрестностях поселка Прикубанского под Армавиром вспыхнул лесной пожар. Задымление было замечено благодаря системе дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель».

Источник: ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"

Для проверки информации на место незамедлительно выехала лесопожарная бригада Армавирского филиала Краевого лесопожарного центра в составе трех человек и одной единицы техники, а также работник Армавирского лесничества.

По прибытии к месту задымления около 16:00 был пожар распространился на примерной площади 0,25 гектара.

К 18:30 специалистам удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1 гектара. В 22:00 пожар был полностью ликвидирован, сообщили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

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