Пожар под Армавиром уничтожил 1 гектар леса

Для проверки информации на место незамедлительно выехала лесопожарная бригада Армавирского филиала Краевого лесопожарного центра в составе трех человек и одной единицы техники, а также работник Армавирского лесничества.



По прибытии к месту задымления около 16:00 был пожар распространился на примерной площади 0,25 гектара.



К 18:30 специалистам удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1 гектара. В 22:00 пожар был полностью ликвидирован, сообщили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».