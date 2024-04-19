Производственный ангар сгорел в Воскресенском округе 19 апреля

Ангар по производству фанеры сгорел в Воскресенском округе утром 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, площадь пожара составила 1500 кв. метров. На тяжесть развития пожара повлияла большая горючая загрузка. В 04:45 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Огонь распространился на площадь 1500 кв. метров ГУ МЧС по Нижегородской области.
На данный момент на месте работают дознаватели МЧС. Предварительной причиной пожара могли стать нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Напомним, ранее стало известно, что ангар по ремонту автофургонов загорелся в Нижнем Новгороде.