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Производственный ангар сгорел в Воскресенском округе 19 апреля

Огонь распространился на площадь 1500 кв. метров.

Источник: МЧС РФ

Ангар по производству фанеры сгорел в Воскресенском округе утром 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, площадь пожара составила 1500 кв. метров. На тяжесть развития пожара повлияла большая горючая загрузка. В 04:45 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Огонь распространился на площадь 1500 кв. метров ГУ МЧС по Нижегородской области.

На данный момент на месте работают дознаватели МЧС. Предварительной причиной пожара могли стать нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напомним, ранее стало известно, что ангар по ремонту автофургонов загорелся в Нижнем Новгороде.

пожары
МЧС