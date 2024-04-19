Один из четырех членов экипажа Ту-22M3 погиб

«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб», — написал он в своем Telegram-канале.
Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибшего и добавил, что четвертого летчика продолжают искать.
О крушении самолета Ту-22М3 в поле на Ставрополье стало известно ранее в этот день. В Минобороны РФ рассказали, что предварительной причиной падения самолета стала техническая неисправность. Там указали, самолет упал в безлюдной местности после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования, а летчики катапультировались.
Позже Владимиров сообщил, что двоих членов экипажа госпитализировали, им оказывается вся необходимая врачебная помощь.