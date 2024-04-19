В Самарской области инспектор окажется в тюрьме за взятку

В Нефтегорском районе Самарской области инспектора приговорили к уголовному сроку. Мужчина обвиняется в получении взяток.
По информации прокуратуры Самарской области, бывший сотрудник, государственный налоговый инспектор, получил взятку на общую сумму более 700 тысяч рублей. Подозреваемый гарантировал предпринимателю отсутствие проверок и отсутствие административной и уголовной ответственности при выявлении нарушений.
Правоохранители задержали подозреваемого. Подсудимого признали виновным. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.