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В Самарской области инспектор окажется в тюрьме за взятку

Самарскому инспектору вынесли приговор.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтегорском районе Самарской области инспектора приговорили к уголовному сроку. Мужчина обвиняется в получении взяток.

По информации прокуратуры Самарской области, бывший сотрудник, государственный налоговый инспектор, получил взятку на общую сумму более 700 тысяч рублей. Подозреваемый гарантировал предпринимателю отсутствие проверок и отсутствие административной и уголовной ответственности при выявлении нарушений.

Правоохранители задержали подозреваемого. Подсудимого признали виновным. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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