Росгвардия обнаружила в Запорожской области чемодан со взрывчаткой ВСУ

«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили в населенном пункте Запорожской области два схрона с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В первом случае среди груды коробок в заброшенном доме спецназом найден чемодан с 2,4 кг тротила, гранатами, патронами и подствольным гранатометом. На другой локации во взаимодействии с контрразведкой и полицией росгвардейцы нашли гранатомет, автомат Калашникова, более 800 патронов к нему и атрибутику ВСУ», — говорится в сообщении.