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Росгвардия обнаружила в Запорожской области чемодан со взрывчаткой ВСУ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Запорожской области чемодан с тротилом и гранатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили в населенном пункте Запорожской области два схрона с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В первом случае среди груды коробок в заброшенном доме спецназом найден чемодан с 2,4 кг тротила, гранатами, патронами и подствольным гранатометом. На другой локации во взаимодействии с контрразведкой и полицией росгвардейцы нашли гранатомет, автомат Калашникова, более 800 патронов к нему и атрибутику ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что взрывоопасные предметы тайников диверсантов переданы саперам для уничтожения.