Германия начала новое расследование исчезновения владельца магазинов OBI

«Прокуратурой Кельна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карла-Эривана Хауба, которое велось в Кельнском окружном суде в 2021 году», — сообщила прокуратура Кельна агентству «РИА Новости».
В ведомстве уточнили, что расследование начали на основании поданной жалобы. Прокуратура рассматривает утверждение о том, что брат миллиардера Кристиан Хауб в 2021 году дал частично ложные показания. Основой стали возможные доказательства, что Карл-Эриван Хауб жив. При этом, как добавили в ведомстве, оснований ходатайствовать об отмене объявления смерти бизнесмена пока нет.
Карл-Эриван Хауб пропал в марте 2018 года во время лыжного спуска в Альпах. В 2021 году его объявили умершим. Кристиан Хауб, в управление которому перешла компания Tangelmann, под присягой свидетельствовал о вероятной смерти брата.
RTL в апреле 2024 года опубликовал расследование, в котором говорится об инсценировке смерти Хауба. Как утверждает телеканал, сейчас бизнесмен проживает в Москве с любовницей. Она сообщения опровергла. О возможной инсценировке смерти RTL писал и до этого.