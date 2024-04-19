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Германия начала новое расследование исчезновения владельца магазинов OBI

Прокуратура немецкого Кельна начала расследование по подозрению в даче ложных показаний о гибели экс-главы группы Tangelmann (владеет сетью магазинов OBI) Карла-Эривана Хауба. Ранее немецкий телеканал RTL сообщил, что миллиардер жив и тайно находится в России.

Источник: Reuters

«Прокуратурой Кельна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карла-Эривана Хауба, которое велось в Кельнском окружном суде в 2021 году», — сообщила прокуратура Кельна агентству «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что расследование начали на основании поданной жалобы. Прокуратура рассматривает утверждение о том, что брат миллиардера Кристиан Хауб в 2021 году дал частично ложные показания. Основой стали возможные доказательства, что Карл-Эриван Хауб жив. При этом, как добавили в ведомстве, оснований ходатайствовать об отмене объявления смерти бизнесмена пока нет.

Карл-Эриван Хауб пропал в марте 2018 года во время лыжного спуска в Альпах. В 2021 году его объявили умершим. Кристиан Хауб, в управление которому перешла компания Tangelmann, под присягой свидетельствовал о вероятной смерти брата.

RTL в апреле 2024 года опубликовал расследование, в котором говорится об инсценировке смерти Хауба. Как утверждает телеканал, сейчас бизнесмен проживает в Москве с любовницей. Она сообщения опровергла. О возможной инсценировке смерти RTL писал и до этого.

Прокуратура
расследование