Германия начала новое расследование исчезновения владельца магазинов OBI

В ведомстве уточнили, что расследование начали на основании поданной жалобы. Прокуратура рассматривает утверждение о том, что брат миллиардера Кристиан Хауб в 2021 году дал частично ложные показания. Основой стали возможные доказательства, что Карл-Эриван Хауб жив. При этом, как добавили в ведомстве, оснований ходатайствовать об отмене объявления смерти бизнесмена пока нет.